샘표, 연두 레시피 공모전 "다함께 연두해요" 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 우리맛연구중심 샘표는 연두 레시피 공모전 ‘다함께 연두해요’를 진행한다고 1일 밝혔다.

연두는 100% 순식물성콩 발효 요리에센스다. 샘표는소비자들이 직접 개발한 연두 레시피를 서로 공유해 더 많은 사람들이 쉽고, 맛있고, 건강한 식문화를 즐길 수 있도록 이번 행사를 기획했다.

25일까지 열리는이번 공모전에서 우수작으로 선정된 레시피는 디지털 콘텐츠 및 실물 책으로 제작될 예정이다.‘다함께 연두해요’ 공모전은 ‘버리는 것 없이 요리하는 친환경 레시피’ ‘냉장고 속 재료만 이용한 레시피’ ‘자취생을 위한 레시피’ ‘불 안 쓰고 만드는 레시피’ ‘세계여행 부럽지 않은 이국적인레시피’ 등 자랑하고 싶은 연두 레시피가 있으면 누구나 어떤 메뉴로도 응모할 수 있다.

참가작 중 총 130개 우수 레시피를 선정해 다음달 2일 발표한다. 1등으로 선정된 30개 레시피는 연두 레시피북으로 제작해 8월에크라우드 펀딩 플랫폼 ‘텀블벅’을 통해 선보일 계획이다. 레시피 원작자에게는 인세 30만원을 지급하고, 레시피북이 출간되는 대로 20권을 전달할 예정이다. 또한 2등 20명에게는 1년치 연두 세트(연두순 1박스와 연두 청양초 1박스), 3등 30명에게는 새미네부엌 제품 꾸러미, 4등 50명에게는 연두 4종 세트 등을 선물한다.

.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr