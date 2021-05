[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 31일 오후 6월1일 개장 예정인 양평역 거주자우선 주차장 현장을 찾아 시설관리공단, 지역 단체 관계자들에게 주차장 조성현황과 관련한 대화를 나누었다.

양평역 거주자우선 주차장은 고물상 폐업 후 오랜기간 방치돼 있던 양평역 인근의 자투리땅을 활용해 조성, 토지소유주와 지속적인 협의와 소통을 통해 총 161면의 주차 공간이 새롭게 마련됐다.

채현일 구청장은 “자투리땅을 활용한 주차공간 조성사업은 주택가의 열악한 주차난을 해소하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 구민들의 피부에 와닿는 주차문제 해결을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

