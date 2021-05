유한양행, 건강기능식품 '유한 백수오 로얄' 출시

'백수오 사태' 불신 해소 위해 독자 개발 검증법 적용

[아시아경제 김지희 기자] 유한양행이 갱년기 여성 건강에 도움을 주는 건강기능식품 '유한 백수오 로얄'을 출시했다고 31일 밝혔다.

유한 백수오 로얄의 주원료인 백수오는 갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 국내 최초로 인정받았다. 에스트로겐으로 인한 부작용에서도 안전하다. 백수오에서 추출한 복합추출물은 국내에서 유일하게 미국 식품의약국(FDA)과 캐나다보건부, 유럽식품안전국 등 전 세계 7개국에서 원료 안정성을 인정받았다.

유한 백수오 로얄은 백수오 성분뿐 아니라 혈행 개선에 도움을 줄 수 있는 감마리놀렌산, 체내 에너지 생성에 필요한 비타민B1·B2, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 주는 비타민D, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 등 8가지 복합성분 조합으로 이뤄졌다.

유한양행은 과거 '백수오 사태'로 인한 시장 불신을 해소하기 위해 독자 개발한 검증법 '30 베리파이드 프로세스'를 적용했다. 이를 통해 멀티 바코드 DNA 분석법으로 원물부터 기능성 원료, 완제품까지 총 30단계에 걸쳐 검증한 제품만 선보인다는 게 회사측 설명이다.

유한양행 관계자는 "백수오는 과거의 오해로 저평가 된 원료로, 여성이 안전하게 갱년기를 관리할 수 있는 효과적인 원료라고 생각해 제품을 시장에 다시 선보이게 됐다"며 "유한양행이 검증하는 믿을 수 있는 백수오 제품으로 갱년기를 준비하는 모든 여성에게 많은 도움이 되길 바란다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr