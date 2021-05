최정식 광주 동부소방서장, 화재예방 영상 간담회 개최

요양원·특수학교 등 자력대피 어려운 시설 대상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 최정식 광주 동부소방서장이 자력대피가 어려운 시설 등을 대상으로 화재예방 영상 간담회를 개최했다.

31일 동부소방서에 따르면 이날 간담회는 코로나19로 중단된 대면접촉 방식의 행사를 지속할 수 없는 상황에서 온라인 화상회의 앱을 통한 비대면으로 진행됐다.

요양원, 재활원, 특수학교의 관계자와 피난대책 논의를 통해 화재발생 시 인명피해 제로화를 위해 추진됐다.

이날 간담회는 ▲대상별 실정에 맞는 피난유도 대책 논의 ▲소방관계법령 개정사항 및 정기적인 당부상항 안내 ▲화재예방 우수사례 공유 ▲SNS활용 소통창구 조성 논의 ▲건의·애로사항 청취 순으로 진행됐다.

최 동부소방서장은 “자력대피가 어려운 이용자의 시설은 화염보다 연기와 유독가스로 인해 인명과 재산피해가 발생할 가능성이 높다”며 “소방시설 및 안전관리에 관심을 기울여 주기를 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr