'후원금 유용 혐의' 윤미향 재판, 8개월째 '공전'

[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대(정의연) 후원금을 유용한 혐의 등으로 기소된 윤미향 더불어민주당 의원의 재판이 공전을 거듭하고 있다.

서울서부지법 형사합의11부(문병찬 부장판사) 심리로 31일 열린 5번째 공판 준비기일에서 검찰과 윤 의원의 변호인 측은 수사기록 열람·등사 문제와 압수물 가환부 여부 등을 놓고 공방을 벌였다.

검찰은 "이 사건이 지난해 9월 기소돼 8개월 넘게 공판 준비기일만 진행되고 있다"며 "이 중 상당 부분은 공판과 별개로 진행되는 것이 맞는 열람·등사 관련 진행에 할애됐다"고 지적했다. 이어 "지난 26일 변호인 측 의견서를 보면 또다시 기록 열람·등사를 전면 허용해달라는 취지로 주장해 제1회 공판 준비기일로 되돌아가려는 것 같다"고 꼬집었다.

이에 윤 의원의 변호인 측은 "재판 진행을 일부러 지연시키려는 점은 전혀 없다"면서 이날 법정에서 증거인부서를 제출했다.

양측의 주장이 팽팽하게 맞서자 재판부는 "다음 준비기일에 완전한 증거목록에 대한 증거신청과 증거 인부까지 다 정리가 되도록 하자"고 중재했다. 애초 재판부는 이날로 공판 준비기일을 마칠 예정이었으나 재판이 공전하면서 공판 준비기일을 한 차례 더 진행하기로 했다. 다음 재판은 7월 5일 진행된다.

