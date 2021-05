네이버 AI가 '백신 이상반응' 확인한다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 전주시에서 인공지능(AI) 기반 '클로바 케어콜'을 활용해 코로나19 백신 접종자에 대한 이상반응 모니터링 시범 서비스를 진행한다.

AI 기반으로 백신 접종자에 대한 이상반응을 모니터링하는 서비스를 제공하는 것은 전주시가 전국 지방자치단체 중 최초다.

네이버는 지난해 3월부터 국내 기업 최초로 코로나19 능동감시자 모니터링을 위한 AI 기반 '클로바 케어콜 솔루션'을 개발해 성남시를 시작으로 부산, 수원, 화성시 등에 무료로 제공 중이다.

이번 시범 서비스에도 '클로바 케어콜' 기술이 활용된다. 코로나19 백신 예방접종을 한 전주시민에게 AI 기반의 클로바 케어콜이 접종일로부터 3일간 매일 한차례 전화를 걸어 이상반응 여부를 체크한다. 이상반응이 있다고 응답할 경우, 방역 담당자가 2차 확인과 집중 관리에 나선다.

전주시는 시내 일부 지역에 75세 이상 어르신을 대상으로 시범적으로 클로바 케어콜 서비스를 시행할 예정이며 6월 한달 동안 운영 후 대상 지역을 확대한다.

김승수 전주시장은 "백신접종은 시민 모두의 전폭적인 협조와 행정과 의료진의 안전하고 신속한 접종, 지역사회 전반의 철저한 대응시스템 등 3박자가 반드시 갖춰져야 한다"며 "네이버의 인공지능 기술이 코로나19 대응 인력의 업무 부담을 해소해 원활한 백신 접종을 이어 나가는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

정석근 네이버 클로바 CIC 대표는 "자체 개발한 고도화된 AI 기술이 일선 방역 현장의 많은 의료진분들께 보탬이 될 수 있도록 적극 나설 것"이라며 "감염 확산 관리에 이어 백신 접종시기에도 많은 의료진들이 본연의 업무에 집중하실 수 있도록 클로바 케어콜을 고도화해 나가는 한편 다양한 지자체와 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

