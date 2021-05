[아시아경제 지연진 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 86,000 등락률 +15.09% 거래량 81,254 전일가 570,000 2021.05.31 09:32 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 한앤컴퍼니, 한온시스템·SK해운 '살린 손' 이번에도~국내 토종PE, M&A시장 역할 커진다 close 이 31일 경영권을 포함한 최대주주 지분이 사모펀드에 매각된다는 소식이 전해지며 이틀 연속 급등하고 있다.

남양유업은 이날 오전 9시17분 기준 전거래일대비 21.58% 상승한 69만3000원에 거래되고 있다. 개장 직후에는 70만1000원까지 치솟으며 52주 최고가를 다시썼다.

앞서 남양유업은 홍원식 전 회장·아내 이운경씨·손자 홍승의씨가 보유한 보통주식 37만8938주를 국내 경영 참여형사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 남양유업은 지난 28일 장 시작과 동시에 상한가로 직행한 뒤 57만원에 거래를 마쳤다.

홍 전 회장 지분 51.8%를 포함한 오너일가 지분 52.63%에 해당한다. 계약금액은 3107억2916만 원이다.

