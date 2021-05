"한미 백신 협력 강화, 中 견제 목적도…정밀한 접근 필요"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정상회담을 통해 우리나라가 미국과의 백신 파트너십을 구축한 것은 중국 견제의 목적도 있으며, 향후 중국과의 관계 설정에는 정밀 접근이 필요하다는 조언이 나왔다.

30일 대외경제정책연구원(KIEP)에 따르면 최근 발간된 ‘한미 정상회담 주요 내용 및 시사점’ 보고서에서 윤여준 KIEP 선진경제실 미주팀장은 "글로벌 보건협력에서 한미 간 협력이 확대되는 가운데, 중국과의 외교적 관계에서도 손해를 입지 않도록 섬세하게 대응할 필요가 있다"며 이 같이 밝혔다. 그는 "한미 정상회담에서 이뤄진 글로벌 보건협력에 대한 합의는 중국 견제의 목적도 내비쳤다"며 "향후 코로나19 대응에서 중국과의 관계 설정에 대한 정밀 접근이 필요하다"고 강조했다.

또한 "미국 중심 글로벌 보건협력 확대는 그동안 중국이 자국 생산 백신을 활용해 중저소득 국가에 대하 백신 외교를 펼친 것에 대한 대응으로 볼 수 있다"면서 ""한미 정상 공동선언문에 ‘코로나19 발병 기원에 대한 투명하고 독립적 평가·분석’이라는 문구가 들어간 것 역시 중국을 겨냥한 것으로 보인다"고 평가했다.

미국의 백신 지원 물량이 55만명분 수준인 점을 지적하는 동시에 6월 백신 도입 물량을 확대하기 위한 대(對) 기업 협상 노력도 강조했다. 특히 "모더나와의 위탁생산 계약은 미국에서 제조된 원액을 받아 완제 충전하는 방식"이라며 "향후 원액 생산을 위한 기술이전까지 발전해야 할 필요가 있다"고 강조했다. 아울러 "불발된 노바백스와의 기술이전 기간 확대를 위한 논의도 꾸준히 진행해 중장기 팬데믹 대응의 기틀을 마련할 필요가 있다"고 역설했다.

한편, 이번 보고서는 공동성명에 드러난 대북정책과 관련해서도 북한에 대한 배려와 미국의 외교적 전략이 함께 담겼다고 진단했다. 이에 따라 북미 비핵화 협상 재개와 연계돼 남북관계가 개선될 수 있을 것으로 기대했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr