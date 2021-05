천정부지 컨테이너선 운임 3495.76 최고가 기록

[아시아경제 이동우 기자] 해상 운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 사상 최고치를 경신했다.

29일 해운업계에 따르면 컨테이너 운송 15개 항로의 운임을 종합한 SCFI는 전주 대비 63.26포인트 오른 3495.76을 기록했다. 이는 2009년 10월 집계를 시작한 이래 최고치다.

업계는 글로벌 경기회복 움직임과 2분기 해운업계의 본격적인 성수기가 시작되면서 해상 물동량 증가로 컨테이너선 운임이 급등하고 있다고 분석했다.

아시아~유럽 노선 운임은 TEU(20피트 컨테이너 1개)당 5811달러로 전주 대비 4.3%(237달러) 올랐다. 같은 기간 아시아~지중해 노선 운임은 TEU당 5811달러로 285달러(5.2%) 상승했다.

아시아~북미 동안 노선 역시 운임은 전주보다 112달러(1.5%) 오른 FEU(40피트 컨테이너 1개)당 7633달러를 기록한 반면 아시아~북미 서안 노선 운임은 같은 기간 427달러(8.8%) 하락한 4416달러를 기록했다.

물동량이 증가하면서 국적선사인 HMM과 SM상선 등은 임시선박을 투입하며 국내 수출기업들을 지원하고 있다.

HMM은 1만6000TEU급 초대형 컨테이너 6호선 ‘HMM 라온호’를 오는 30일 부산항에 취항한다. SM상선 또한 이달 초 매입한 4228TEU급 컨테이너선을 평형수 교체 작업 등 정비를 마무리하는 대로 북미 서안 노선 등에 추가 투입을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr