[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오후 당산동 소재 서울특별시의사회를 방문, 박명하 서울시의사회장 및 박윤규 영등포구의사회장 등과 간담회를 가졌다.

이날 간담회는 서울시의사회관 3층 회장실에서 채현일 영등포구청장을 비롯한 4인이 참석한 가운데 이루어졌다.

채 구청장은 코로나19 집단감염예방을 위한 공조체계, 코로나19 백신접종 업무에 종사하는 의료인 및 위탁의료기관에 대한 격려와 협조 강화 방안 등을 논의, 기타 의료현안에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 “코로나19 최전선에서 고군분투하는 의료진들의 노고에 감사드린다”며 “현장의 각종 애로사항에 항시 귀 기울이고 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

