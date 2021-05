비트코인 폭락에…넥슨 창업주 김정주 재산 2조원 '증발'

[아시아경제 권서영 기자] 비트코인 폭락 및 주가 하락으로 인해 게임업체 넥슨 창업자 김정주 NXC(넥슨 지주사)의 개인 재산이 19억달러(한화 약 2조원) 가량 사라진 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 28일(현지시간) 김정주 대표의 개인 재산이 19억달러 가량 줄어들어 총 81억달러(한화 약 9조원, 세계 334위)가 됐다고 추산했다. 이는 일본의 도쿄증시에 상장된 넥슨 일본법인의 주가가 지난 12일 실적 경고 이후 21% 급락한 탓이다. 넥슨 일본법인은 지분을 28.7% 보유한 국내 기업 NXC가 모회사이다. 이들은 앞서 타 국가들이 백신 접종으로 국경을 개방할 때 일본이 뒤쳐질 경우 실적이 하락할 것이라고 우려한 바 있다.

또한 블룸버그는 김 대표의 재산 감축에 비트코인 하락이 큰 영향을 미쳤다고도 분석했다. 지난달 김 대표는 게임 산업에서 가상화폐 쪽으로 투자의 폭을 넓히면서 일본 법인을 통해 비트코인 1억달러어치를 매입했다. 그러나 이후 비트코인 투자는 하락세를 보이고 있는 실정이다. 지난 4월 최고점을 기록한 이후 29일 현재 38% 이상 하락한 3만4000달러 선에서 거래되고 있다.

앞서 NXC 측은 지난 2017년 한국의 가상화폐 거래 사이트인 '코비트'의 지분 65%를 인수한 것에 이어 이듬해 룩셈부르크의 가상화폐 거래소 '비트스탬프'를 인수하기도 했다. 그러나 인수 당시 960억원를 기록했던 코빗의 장부 가치는 지난해 말 31억원으로 크게 하락했다.

한편 가상화폐의 가격은 지속적인 폭락을 기록하고 있다. 중국이 비트코인의 거래와 채굴을 전면적으로 금지한 데에 이어 미국도 규제의 강화에 나섰기 때문이다. 이에 따라 블룸버그 측은 넥슨 측이 비트코인을 추가로 매입하지 않을 것이라고 예측하면서도, 보유 중인 비트코인의 계속되는 하락에 따라 김 대표의 손실이 늘어날 가능성이 존재한다고 전망했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr