日·EU '대만 언급'에 中 "우리 건드리지 마라" 강력 반발

中 "다른 나라와 결탁해 패거리 짓…누구도 우리 내정 간섭할수 없어"

무력사용 불사 수준의 경고 내놓기도

[아시아경제 김수환 기자] 일본과 유럽연합(EU) 간 정상회담에서 대만 문제를 언급하자 중국이 무력 사용도 불사하겠다며 강력 반발했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 28일 정례 브리핑에서 관련 질의에 대해 "일본과 EU 정상의 성명은 양측의 발전을 넘어 국제평화와 안정, 국가 간 상호 이해와 신뢰를 해쳤을 뿐만 아니라 제3자의 이익을 해쳤다"고 말했다.

그는 이어 "대중국 관계에서 '마이크 외교'를 하는 것은 바른 길이 아니고, 중국을 공격하거나 모독하는 것은 역효과가 날 것"이라며 "다른 나라와 결탁해 패거리를 짓는 것은 도움이 안되고 협박과 대항은 출구가 없을 것"이라고 비판했다.

특히 자오 대변인은 낭떠러지에 이르러 말고삐를 잡아 멈춘다는 의미를 담은 성어 '현애륵마'를 인용하며 일본을 비판했다. 현애륵마는 무력 사용도 불사한다는 강력한 경고로, 한국에 사드를 철회하라고 압박할 때도 사용됐던 표현이다.

앞서 스가 요시히데 일본 총리는 27일(현지시간) 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장과 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 화상 회의 직후 발표한 공동 성명에서 동·남중국해 상황에 우려를 표한 뒤 "대만 해협의 평화와 안정의 중요성을 강조한다"면서 양안 문제의 평화적 해결을 권한다고 밝혔다.

이는 지난달 미일 정상회담 공동성명에서 '대만해협의 평화와 안정의 중요성'이 명기된 이후 다시 한번 대만 문제가 언급된 것이다.

EU 주재 중국 사절단 대변인은 이같은 대만 문제 언급에 반발하며 "대만·홍콩·신장 문제는 중국의 내정이고, 동중국해·남중국해 문제는 중국의 영토 주권과 해양 권익과 관련된 것"이라며 "이 문제들은 중국의 근본이익과 관련되는 것으로 누구도 간섭할 수 없다"고 주장했다.

아울러 "우리는 일·EU 정상의 공동성명에 강한 불만과 반대를 표시한다"며 "중국은 국가의 주권, 안전, 발전이익을 더 굳건히 지킬 것"이라고 강조했다.

중국 정부의 입장을 대변하는 관영 언론들도 일본이 중국 위협론을 과장하기 위해 서방국가와 결탁했다며 심각한 결과가 있을 것이라고 경고의 메시지를 보냈다. 뤼야오둥 중국사회과학원 일본연구소장은 중국 관영 글로벌타임스와의 인터뷰에서 "일본이 지속해서 중국 내정에 간섭하는 것은 중일 공동선언을 무시하는 것이고 중·EU, 중·일 관계를 심각하게 훼손하는 것"이라고 말했다. 그는 이어 "일본은 동아시아뿐만 아니라 전 세계 발전의 사보타주(의도적 파괴행위)가 됐다"며 "동아시아가 포스트 코로나 시기 세계 경제 회복의 리더 역할을 할 시기에 일본이 지역의 평화와 안정에 그림자를 드리웠다"고 비난했다.

중국은 서방이 홍콩과 신장 위구르족 문제를 제기하고 있는 데에도 적극 대응하고 있는 모습이다. 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 전날 도미닉 라브 영국 외무장관과 전화 통화를 하며 "일국양제(한 국가 두 체제) 원칙은 중국의 기본 정책으로 앞으로도 변하지 않을 것"이라고 말했다. 그는 또 "중국이 홍콩에서 하는 모든 일은 일국양제의 안정적인 발전을 확보하기 위한 것"이라고 덧붙였다.

욍이 국무위원은 신장 위구르족 인권탄압 의혹에 대해서 "신장 문제의 본질은 반폭력, 반분열, 반극단주의의 문제"라며 "중국은 외부 인사가 신장을 방문해 상황을 이해하는 것은 환영하지만, 유죄 추정 식의 조사는 받아들일 수 없다"고 주장했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr