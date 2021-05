스웨덴, 내달부터 코로나19 방역조치 단계적 완화

[아시아경제 김수환 기자] 스웨덴 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 시행한 방역 조치를 내달 1일부터 단계적으로 완화하는 계획을 발표했다.

27일(현지시간) 스테판 뢰벤 스웨덴 총리는 이날 기자회견에서 "끝의 시작이 언뜻 보이기 시작하고 있다"면서 5단계에 걸친 완화 계획을 밝혔다.

이에 따라 첫 단계로 식당이 오후 10시 30분까지 영업을 할 수 있게 되며 일부 스포츠 활동과 성인 대면 교육이 가능해진다.

앞서 스웨덴은 올 초 신규 확진자가 늘어나면서 지난 3월부터 식당, 카페, 술집의 영업시간을 오후 8시30분까지로 제한한 바 있다.

7월 1일부터는 사적, 대중 모임 참가 허용 인원이 늘어나고 스포츠, 문화 행사에 더 많은 관중이 참석할 수 있게 될 예정이다. 이후 9월까지 추가 조치가 이어질 계획이다.

국제 통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 스웨덴의 코로나19 신규 확진자는 1366명이다. 누적 확진자는 106만8473명, 누적 사망자는 1만4413명이다.

