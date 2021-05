삼성증권, 최대 연 4.48% 수익...온라인 전용 ELS 모집

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 337,439 전일가 46,400 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계삼성증권, 31일까지 와이어바알리와 해외송금 이벤트 한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세 close 은 최대 세전 연 4.48%의 수익을 추구하는 온라인 전용 ELS를 다음달 10일 오후 1시까지 모집한다고 28일 밝혔다.

삼성증권 ELS 26186회는 미국(S&P500), 일본(Nikkei225), 유럽(Eurostoxx50) 지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 상품이다. 만기까지 세 지수가 모두 기준가의 47.5% 미만으로 하락한 적이 없으면 세전 연 4.48%의 수익을 지급한다.

ELS 26186회는 스텝다운 구조로 6개월마다 조기상환 기회가 주어진다. 세 지수가 모두 설정시 기준가의 95%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월), 80%(24, 30개월), 75%(36개월) 이상이면 세전 연 4.48%를 지급하고 상환된다.

같은 기간 동안 모집하는 온라인 전용 ELS 26185회는 미국(S&P500), 유럽(Eurostoxx50) 지수를 기초자산으로 하며, 세 지수가 모두 기준가의 55% 미만으로 하락하지 않으면 세전 연 5.04%로 지급하고 상환된다.

삼성증권 온라인전용 ELS 가입은 삼성증권 홈페이지와 삼성증권 모바일 앱 '엠팝(mPOP)', POP HTS에서 가능하다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr