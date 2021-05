이마트24, 품절대란 와인 '라 크라사드' 6월 9900원…30만병 완판 목표

현지 생산 물량 70% 매입…한 브랜드, 한 달 역대 최대 판매

SNS 구매 인증 이벤트 진행해 '삼성 비스포크 큐브 냉장고' 선물

30만병 완판…상반기만 지난해 판매수량의 80% 판매 목표



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 6월 한 달 간 '라 크라사드'를 30만병(까베네쉬라 22만병·샤도네이 8만병) 준비하고 9900원 초특가로 판매한다고 30일 밝혔다. 지금까지 편의점에서 한 달 완판을 목표로 한 브랜드 와인을 30만병 준비한 것은 이번이 처음이다.

지난해 1년 중 와인 최고 성수기인 12월 한 달 간 43만병 판매한 것을 제외하면, 와인 전체 상품군 월평균 판매량이 10만병 내외인 것을 감안, 비수기에 한 종류의 와인 30만병을 판매하겠다는 것은 편의점 업계 전체로도 전무한 목표다.

프랑스 현지 '라 크라사드' 생산량의 70%에 달하는 수량을 매입한 이마트24는 6월 한 달간 준비수량을 모두 판매해 와인 비수기 길목을 차단하고 성수기로 전환 하겠다는 방침이다. 지난해 와인 상품군 월별 매출을 살펴본 결과 6월은 전월 대비 매출 감소율이 14%로 가장 컸다. 6~8월은 더운 날씨로 인해 와인 수요가 줄고 맥주 수요가 늘어나는 시기다. 이마트24가 베스트 와인인 라 크라사드 까베네쉬라와 함께 시원하게 즐기는 화이트 와인 샤도네이도 8만병 준비한 이유다.

이마트24는 지난해 6월과 12월 동일한 상품과 가격으로 각 3만병, 10만병을 완판한 바 있다. 당시 와인 커뮤니티에서는 9900원에 판매하는 '라 크라사드'가 가성비 와인으로 입소문이 퍼지면서 구매가 이어졌다. 10만병은 지난 해 한 달 와인 전체 판매수량과 맞먹는 수준이다.

이마트24는 지난해 판매량 170만병의 80%를 상반기에 달성하고, 올해 300만병 이상 판매하는 것을 목표로 하고 있다.

목표 달성을 위한 SNS 구매인증 이벤트도 진행한다. 이마트24는 6월 한 달간 '라 크라사드' 2박스(12개) 구매 후 본인의 인스타그램에 인증사진을 게재하면 추첨을 통해 35명에게 50만원 상당의 와인셀러(삼성 비스포크 큐브 냉장고)를 선물한다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 "와인하면 이마트24라는 이미지 구축 노력이 성과로 나타나고 있다"며 "편의점 업계뿐만 아니라 모든 유통업계 전체에서 와인 강자로 거듭나기 위해 다양한 노력을 기울임으로써 가맹점 매출 증대에 긍정적인 역할을 하겠다"고 말했다.

한편 '라 크라사드 까베네쉬라'는 프랑스 랑그독이 원산지로 까베네쇼비뇽 50%, 쉬라 50%를 블렌딩한 테이블 와인이다. 스테이크·불고기·갈비 등 홈파티 메인 요리와 함께 즐기기 좋다. 2019년 열린 국제 와인 품평회 '독일 베를린 와인트로피'에서 금상을 수상한 와인으로도 잘 알려져 있다.

라크라사드 외에도 '조쉬 까베네쇼비뇽' '조쉬 샤도네이' 등 2종도 50% 이상 할인한 2만9000원에 판매한다. 이달의 프리미엄 와인으로 선정된 '뻬쓰께라 크리안자'는 30% 할인한 3만4000원에 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr