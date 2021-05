카드사 오픈뱅킹 개시…"은행 계좌정보 확인가능"

31일부터 카드사 앱에서 계좌 조회 및 출금 가능

[아시아경제 박선미 기자] 31일부터 카드사 오픈뱅킹 서비스가 시작된다. 카드사 앱에서도 오픈뱅킹에 참여하는 금융회사의 본인 계좌 조회 및 타 금융사 계좌로의 출금이 가능해진다.

30일 금융위원회는 카드사에서도 오픈뱅킹 대국민 서비스가 개시됨에 따라 31일부터 주요 카드사 앱에서 오픈뱅킹에 참여하는 금융회사들의 계좌 조회 및 출금이 가능해지고 주요 은행 앱에서도 월별 카드 청구금액, 결제 계좌번호 등 자신이 보유한 카드 정보 확인이 가능해진다고 밝혔다.

31일 신한카드, KB국민카드, 우리카드를 시작으로 전업계 카드사에서 9월 말까지 순차적으로 서비스를 실시할 예정이다. 또한 주요 은행 앱에서도 월별 카드 청구금액, 결제 계좌번호 등 자신이 보유한 카드 정보를 확인할 수 있게 된다. 카드사는 지급결제 외에 조회·이체 등 핵심 금융거래가 가능한 종합금융서비스 기반을 마련하는 한편 은행권도 제공된 카드 정보를 바탕으로 지출분석 등 새로운 고객서비스·사업모델 개발이 가능해진다.

7월말부터는 오픈뱅킹 참여 핀테크 기업의 선불충전금 정보까지 조회가 가능하며, 금융회사만 이용가능한 어카운트인포 서비스가 핀테크 기업에도 추가 개방된다.

한편 오픈뱅킹은 금융결제망 개방을 통한 금융혁신을 촉진하기 위해 2019년 12월 출범한 이후 시장에 빠르게 안착 중이다. 서비스 출시 이후 총 8024만명의 가입자가 약 1억5000만개의 계좌를 오픈뱅킹 앱 등에 등록해 서비스를 이용하고 있다. 서비스 출시 약 1년 5개월만에 누적 거래량이 48억1000만건을 넘어섰으며, 매일 약 1660만건 정도가 오픈뱅킹을 통해 거래되는 등 국민의 금융생활에 밀접하게 자리잡고 있다.

금융당국 관계자는 "오픈뱅킹 참여업권간 데이터 상호 개방 등 오픈뱅킹 고도화 방안 과제를 차질없이 추진하는 한편 오픈파이낸스로의 발전방안도 검토해 나갈 계획"이라며 "신서비스·산업 연계, 오픈뱅킹 서비스·기능 확대 등을 통해 향후 예금·대출·금융투자·보험 서비스를 포괄하는 종합 금융플랫폼으로의 발전방안도 모색해 나가겠다"고 밝혔다.

