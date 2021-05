CIP 야콥 폴슨 회장 ‘2021 P4G 서울 비즈니스 포럼’ 주제 발표

녹색 기술을 활용한 개발도상국과 협력 방향 제시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 세계 최대 그린에너지 투자운용사인CIP(Copenhagen Infrastructure Partners)의 야콥 폴슨(Jakob Poulsen)회장이 27일 대한상공회의소가 주최한 2021P4G 서울 정상회의 비즈니스 포럼 특별 세션에 연사로 초청돼 ‘녹색기술을 활용한 개발도상국 협력과 미래’를 주제로 발표했다.

‘ESG·그린기술 시대의 비즈니스 패러다임 변화’라는 주제로 진행된 이번 포럼에는 최태원 대한상공회의소 회장, 야콥 폴슨CIP 회장 등 글로벌 기업CEO와 전문가들이 한자리에 모여 관련 주제를 논의하고 민간 부문의 녹색경영 전략을 모색했다.

이 자리에서 야콥 폴슨 회장은 세션 2주제발표 연사로 나서 CIP가 운용중인 20조원 규모의 7개 그린에너지 펀드와 전 세계 4개 대륙 14개국에서 진행중인 CIP의 그린에너지 사업을 설명하며 “CIP는 전략적인 투자 포트폴리오를 통해 매년 약1100만t의 이산화탄소(CO2) 감축과 약 600만 가구에 지속적인 전력공급을 이뤄낼 것이다”고 밝혔다.

또한 에너지 전환시대에 대비한 녹색기술 혁신 사례로 세계 최초의 인공 에너지 아일랜드, 유럽 최대의 에너지 변환(Power to Ammonia) 시설 및 그린 수소생산 시설 등CIP의 글로벌 혁신 프로젝트를 소개했다.

특히 에너지 아일랜드는 송·변전설비, 에너지저장 및 수소 변환 시설 등을 통해주변지역과 송전망을 연결하는 에너지 허브로서의 역할도 기대되는 바, 부족한 국내 전력계통 인프라를 해결하는 혁신적인 아이디어로 평가돼 국내 업계의 주목을 받고 있다.

야콥 폴슨 회장은 CIP의 베트남 라간(La Gan) 프로젝트 사례를 들며 개발도상국과의 협력을 통한 에너지전환 비용 절감 및 탄소중립 달성 기여 방안도 제시했다.

그는 “전 세계 탄소 배출량의 약 63%가 개발도상국에서 발생하는 상황에서, 개발도상국의 풍부한 재생 에너지 자원과 그린 기술 결합의 중요성을 피력”하며 “향후 전세계 탄소중립 달성을 위해 베트남에 이어 여러 타 개발도상국과의 협력확대도 추진 중이다”고 말했다.

한편CIP는 국내에서 지난 2018년부터 한국법인을 설립해 사업조직을 갖추고, 전남 및 울산 지역에서 수GW규모의 해상풍력 프로젝트를 국내 유수의 파트너들과 함께 개발 중에 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr