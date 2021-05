동대문구, 노인복지시설 방역 지원금 50만원씩 전달

어르신 요양시설 53개소에 총 3950만원 지원금 지급 운영 안정 도모...동대문구 내 58개 노인복지시설에 8회 걸친 선제적 방역조치

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19의 장기화로 인한 방역부담을 덜기 위해 노인복지시설에 지원금을 지급하는 등 12월까지 방역 지원을 하겠다고 밝혔다.

시설 운영의 안정화를 위해 동대문구 내 노인복지시설 53개소에 민생대책 지원금 3950만 원이 지급됐다.

노인요양시설과 데이케어센터에는 각 100만 원이 지급, 노인요양공동생활가정, 단기보호센터에는 50만원 지원금이 전달됐다.

또 구는 노인복지시설 이용자가 감염병 고위험군인 점을 고려해 8월까지 방역 지원에 나설 계획이라고 밝혔다. 요양원, 데이케어센터, 단기보호센터, 재가노인지원센터 등 총 58개소 시설에 총 8회에 걸친 방역이 실시될 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “노인복지시설은 종사자들이 매주 코로나 선제검사를 실시하는 등 감염병 확산을 예방하기 위해 모두 노력하고 있다”며 “어르신이 보다 안전한 환경에서 요양서비스를 받으실 수 있도록 시설 운영 안전화와 서비스 질 향상에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

