[아시아경제 노우래 기자] ○…한국여자프로골프협회(KLPGA) 간판 스타들이 한 자리에 모였다.

27일 제13대 KLPGA 홍보모델 화보 촬영 사진이 전격 공개됐다. 현세린, 이소미, 유해란, 안나린, 이소영, 장하나, 최혜진, 조아연, 박현경, 임희정, 한진선(왼쪽부터)이 그 주인공이다. ‘골프와 함께하는 KLPGA 스타’, ‘킹스 우먼(King’s Women)’, ‘KLPGA 스타 12人 12色’ 등 총 3가지 콘셉트다. 정제된 카리스마, 각각의 개성을 포인트를 살려 다양한 매력을 발산했다. 사진제공=KLPGA

