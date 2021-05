"도쿄올림픽 양대 후원매체 개최 놓고 상반된 의견…"개최해야"vs"취소해야"

아사히 "도쿄올림픽 개최 이치에 맞지 않아"

요미우리 "개최 향한 환경 정돈되고 있어…정부, 안전대회 실현 보여줘야"

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19가 일파만파 확산하며 도쿄올림픽 개최에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 올림픽 대표 후원사인 일본 양대 신문이 대회 개최에 대한 상반된 시각을 드러냈다.

일본내 발행 부수 2위인 아사히신문은 "예정대로 올 여름 도쿄올림픽·패럴림픽을 개최하는 것이 이치에 맞다고 도저히 생각할 수 없다"며 "냉정하고 객관적으로 주변의 상황을 확인하고 올 여름 개최 취소 결단을 하도록 스가 요시히데 총리에게 요구한다"고 26일 사설을 게재했다.

일본의 주요 매체가 사설을 통해 올림픽 취소를 주장한 것은 아사히가 처음이다.

아사히신문은 올림픽 '공식 파트너'로 이름을 올린 후원업체라 이같은 사설 게재가 더 주목받았다.

일본의 주요 매체가 올림픽 후원사라는 이해관계 때문에 올림픽 취소를 요구하는 목소리를 소극적으로 다룬다는 서구 언론의 지적이 이어진 가운데 아사히가 물꼬를 튼 셈이다.

발행 부수가 가장 많은 요미우리신문은 27일 "개최를 향해 감염 방지책을 철저히 하라"라는 제목의 사설을 실으며 아사히와는 상당히 다른 주장을 내놨다.

요미우리는 "정부는 해외 관객의 수용을 단념했으며 개최를 향한 환경은 정돈되는 중이라고 말할 수 있을 것"이라며 "정부는 안전한 대회의 실현을 향한 길을 명확하게 보여줘야 한다"고 주장했다.

또 "지금까지 1년간 각종 대형 시설이나 행사장 등에서 여러 가지 감염 대책을 강구해 왔다"며 "이렇게 축적한 지식을 대회에서의 대책을 철저하게 하는 데 활용하면 좋겠다"고 제언했다.

요미우리는 코로나19 확산 사태가 아직 수습되지 않았고 올림픽에 대한 여론의 우려가 크다는 점을 거론하기는 했으나 난관을 극복할 방안을 여러 가지로 제언하는 등 대회 개최되는 상황을 염두에 두고 논설했다. 개최를 종용하려는 의사가 투영된 셈이다.

요미우리신문도 아사히신문과 마찬가지로 도쿄올림픽 오피셜 파트너로 등록돼 있다.

