경찰, '추미애 아들 의혹 제보' 당직사병 고소인 신분 조사

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포경찰서는 추미애 전 법무부 장관 아들 서모씨의 '군 휴가 미복귀' 의혹을 제기했던 당직 사병 현모씨를 고소인 신분으로 조사했다고 27일 밝혔다.

앞서 현씨는 서씨의 군 복무 관련 의혹을 제기한 이후 자신을 비판·비방했던 장경태 더불어민주당 의원과 누리꾼들을 명예훼손 혐의로 지난해 12월 경찰에 고소한 바 있다.

현씨는 군 복무 중이던 2017년 6월 25일 당직근무를 서면서 서씨가 휴가가 종료 후에도 부대에 돌아오지 않았다는 사실을 인지하고 전화로 복귀를 지시했다고 주장해왔다.

이 같은 현씨의 의혹 제기에 대해 장 의원은 "국민에게 혼란만 가중한 제보였다"면서 "본인이 정확하게 알지도 못하는 정보였다"고 말했다.

한편, 현씨는 추 전 장관과 아들 서씨의 변호인도 명예훼손 혐의로 검찰에 고소한 상태다. 이 사건을 수사 중인 서울동부지검은 지난 18일 현씨를 조사했다.

