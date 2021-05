유료방송-PP간 갈등 중재나선 정부 "갈등 재생산 말아야"

조경식 과학기술정보통신부 제2차관

27일 유료방송·PP사업자들과 간담회

"유료방송 규제개선 방안도 제시할 것"

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 홈쇼핑 송출수수료와 방송콘텐츠 비용을 둘러싼 유료방송과 방송채널사용사업자(PP)간 갈등 상황을 해결하기 위해 중재에 나섰다. 정부는 유료방송 측에 홈쇼핑 송출수수료와 채널번호 경쟁을 지양할 것을 요구했다. 필요하다고 판단 시 국민의 시청권 보호와 방송의 다양성 구현을 위해 현행 미디어 법 제도도 손볼 방침이다.

조경식 과학기술정보통신부 제2차관은 27일 4개 유료방송 유관 협회장, 종합유선방송사업자(SO)·IPTV·홈쇼핑·PP 대표, 외부 전문가 등과 간담회를 개최하고 유료방송업계 현안을 논의했다.

이번 간담회는 최근 유료방송의 시장 정체, 글로벌 OTT와의 경쟁 심화 등에 따라 홈쇼핑 송출수수료, 방송콘텐츠 사용료에 대한 이해관계자간 갈등이 커지는 가운데 정부와 유료방송업계 간 소통과 상호 이해를 넓히고 협력과 상생을 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

조경식 제2차관은 “건강한 유료방송 생태계의 유지, 발전과 디지털미디어 콘텐츠 산업의 진흥을 위해서는 유료방송업계의 도움이 절대적으로 필요하고 같이 힘을 모으는 것이 중요하다”며 “조만간 유료방송 제도 전반에 대한 규제 개선 방안을 제시할 예정이며 새 방송환경에 부합하도록 미디어 법제 정비방안 마련도 서두르겠다”고 밝혔다.

아울러 “유료방송업계도 단기적 이해관계의 관철을 위한 갈등을 재생산하기보다는 전체 미디어 산업의 중장기 지속가능한 성장을 위한 역할을 적극적으로 해 줄 것”이라며 “국민의 시청권 보호와 방송의 다양성 구현을 위해 필요한 경우 약관변경 명령 등 법령상 권한을 적극 행사할 계획”이라고 밝혔다.

정부와 유료방송업계는 국회와 시민단체 등에서 국민의 시청권 보장 차원에서 지속적으로 제기해 온 유료방송사의 낮은 번호대역에서의 홈쇼핑 채널 수에 관해 계속 논의하기로 하고 홈쇼핑 송출수수료와 채널번호 경쟁을 지양하고 대신 시청자 권익을 더 보호하기로 했다.

또한 업계 간 갈등 해소를 위한 정부의 역할과 규제개선 방안 제시 등과 연계해 홈쇼핑 송출수수료, 방송콘텐츠 사용료 대가기준 등의 개선방안 마련을 위해 적극 협력하고 이를 위해 ‘유료방송사-PP 상생협의체’에서 정기적으로 논의하기로 했다.

국내 방송 미디어 산업의 국제 경쟁력을 강화하고 현재의 어려움을 극복하기 위해서는 콘텐츠와 광고 매출의 성장이 필요하고 이를 위해서는 상호협력이 중요하다는데 인식을 같이 하고 콘텐츠?플랫폼 사업자간 상생을 위해 함께 힘을 모으기로 하였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr