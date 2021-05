中, '총탄 속도' 자기부상열차 시험노선 공사 돌입

"시속 1000km 목표"

[아시아경제 조현의 기자] 중국에서 진공관을 통해 시속 1000km가 넘는 자기부상열차를 운행하는 것을 목표로 하는 시험노선 공사가 시작됐다.

27일 현지 매체에 따르면 최근 산시성에서는 '산시성 중점 프로젝트 고속열차 실험실' 현판식 및 시험노선 공사 정초식이 열렸다.

중국항천과공집단 제3연구원과 함께 실험실을 설립한 중베이대학의 마톄화 전기제어 공과대학 학장은 "초전도 자기부상 기술을 이용해 지면과 접촉하지 않는 식으로 마찰저항을 없앤다"고 설명했다.

이어 "진공에 가까운 파이프 노선을 이용해 공기저항을 크게 줄여 시속 1000km 이상의 '지표 근접 비행'을 할 수 있다"면서 "1초면 초속 300m 속도를 낼 수 있는데 이는 전통적인 총탄 속도와 맞먹는다"라고 밝혔다.

그는 "시속 350km인 현재의 고속열차보다 훨씬 빠르다"면서 "미래 열차는 시속 1000km를 넘고 (더 시간이 지나면) 시속 3000~4000km에 이를 것"이라고 기대했다.

중국뿐만 아니라 미국과 일본 등에서도 관련 연구가 진행 중이다. 영국 억만장자 리처드 브랜슨의 기업 버진 하이퍼루프는 지난해 11월 초고속 자기부상열차 하이퍼루프에 처음으로 사람이 탑승한 채 최고시속 172km 주행시험을 했다고 밝혔다.

다만 신중론도 나온다. 관영매체 글로벌타임스는 "일각에선 이 기술이 실험용으로 쓰일 수는 있겠지만 상업적 공사 프로젝트가 될 가능성은 작다고 전망한다"고 전했다.

