한국공항공사 "공항 식음료매장 비대면 주문·결제 하세요"

[아시아경제 이동우 기자] 한국공항공사는 김포·김해·청주·대구공항 등 지역공항의 식당과 카페에서 비대면 주문 및 결제 서비스를 도입한다고 27일 밝혔다.

공사는 이를 위해 NHN페이코·KG이니시스·SPC그룹·롯데GRS·풀무원푸드앤컬처·CJ프레시웨이와 ‘공항 식음료매장 비대면 스마트오더 서비스 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이용방법은 사전 주문 시 스마트폰 앱(페이코) 또는 공항 매장의 QR코드(페이코, 이니시스)를 찍어 원하는 메뉴를 선택하고 주문 및 결제할 수 있다.

시범 서비스를 거쳐 오는 6월말부터 김포, 김해, 청주, 대구공항의 식음료 44개 매장에서 정식 서비스를 시작하고, 항공여객 추이와 여객 편의성 분석을 통해 국내 지역공항과 참여매장 수를 확대해 나갈 예정이다.

손창완 한국공항공사 사장은 “코로나 상황에 부합하는 비대면 스마트오더 서비스의 도입으로 사회적 거리두기 등 공항에서의 방역 준수가 더 나아질 것으로 기대한다”고 말했다.

