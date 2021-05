우리은행, 알뜰 해외송금 서비스 8개국으로 확대

캐나다, 독일, 스페인 등 3개국 추가

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 모바일전용 소액 해외송금서비스인 ‘알뜰 해외송금’ 대상 국가를 기존 5개국(미국, 호주, 인도네시아, 베트남, 필리핀)에서 8개국으로 확대한다고 27일 밝혔다. 이번에 추가된 국가는 캐나다, 독일, 스페인 총 3개국이다.

국가 확대와 함께 해외은행 코드를 숫자로 입력하면 은행 정보가 자동으로 표시되는 해외은행코드 검증 프로세스도 도입해 편의성도 대폭 개선했다.

지난해 7월 출시한 ‘알뜰 해외송금’은 간편하고 저렴한 모바일 전용 해외송금서비스다. 우리원뱅킹을 통해 ‘거래외국환은행 지정’ 없이 연중 24시간 간편하게 해외송금할 수 있는 것이 특징이다. 1회 송금 한도는 미국 달러 기준 인도네시아 3000달러, 나머지 7개 국가는 5000달러다.

고객이 알뜰 해외송금 거래 시 실제 부담하는 총 수수료는 국가별 5000~8000원 수준으로, 기존 서비스보다 최대 3만원 가량 저렴하다.

우리은행 “앞으로도 서비스 국가를 확대해 더 많은 고객들이 편리하고 저렴하게 송금서비스를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

