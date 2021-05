[아시아경제 임혜선 기자] 디지털 손해보험사 캐롯손해보험이 1000억원 규모 유상증자를 단행한다고 26일 공시했다.

900억원(1천800만주)은 기존 주주에, 100억원(200만주)은 3자에 각각 배정된다. 3자 배정 대상자는 티맵모빌리티 주식회사다. 1주당 액면가는 5000원이며, 기존 1주당 0.9주가 배정된다.

캐롯손해보험 지분 51.6%를 보유한 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,680 전일대비 90 등락률 +1.96% 거래량 726,353 전일가 4,590 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 교보생명·우리은행·한화손보 등 금융데이터댐 구축 손잡아한화손해보험, 1분기 영업익 841억…전년비 84.5%↑실적 발표 앞둔 보험사…"올해도 호실적 이어간다" close 은 "유상증자로 조달한 금액은 캐롯손해보험 재무구조 개선에 사용될 예정"이라고 공시했다.

