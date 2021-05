함양대봉산휴양밸리 개장에 2만명 … 온라인 예매 1위

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양대봉산휴양밸리가 개장 한 달 만에 이용객 수 2만명을 넘어서고 온라인 예매사이트(인터파크) 레저분야 1위와 한 달 연속 티켓 예매 매진을 기록하는 등 인기 고공행진을 이어가고 있다.

26일 함양군에 따르면 대봉산휴양밸리가 전면 개장한 지난 4월 21일 이후 5월 20일까지 한 달간의 각종 통계자료를 분석한 결과 1만4170명이 대봉스카이랜드를 방문했으며 이중 6180명이 모노레일과 짚라인을 이용해 9309만 2000원의 수입을 올렸다.

대봉캠핑랜드에도 4684명의 숙박객이 이용해 6811만 6000원의 실적을 올린 것으로 조사됐으며 대봉스카이랜드의 경우 코로나19 1.5단계 조치에 따라 모노레일 탑승 인원을 50%로 제한 운영했음에도 불구하고 이 같은 성과를 거뒀다.

이번 통계조사는 코로나19 발열 체크 손목밴드 소모량 등 자체 자료 외에 10여곳의 주요 장소에 설치된 유동 인구 감지 센서에서 추출된 데이터를 상호 비교 검증한 것으로 통계에 잡히지 않은 단순 방문자까지 고려하면 휴양 밸리를 방문한 전체 인원은 2만여명을 훌쩍 넘어갈 것으로 추정되고 있다.

군은 현재와 같은 흥행추세가 유지되고 코로나19 상황이 개선되면 성수기 방문객 증가분과 동절기 휴장 기간까지 고려해도 연 수입이 30억원에 이를 것으로 내다보고 있다.

이는 대봉산휴양밸리 연 운영 인건비가 18억원 정도인 것을 비교하면 역내 고용 및 지역경제 활성화 효과를 고려할 때 상당히 양호한 재정건전성 지표로 평가될 만하다.

군은 신설된 서함양하이패스IC의 휴양밸리 접근성 분석과 유동인구감지센서를 이용한 실시간 방문객 동선 분석 자료를 바탕으로 맞춤형 마케팅 계획 또한 준비 중이다.

지난 휴양 밸리 개장일인 4월 21일을 기준으로 전후 한 달간의 서함양하이패스IC 통행량(한국도로공사 남원지사 제공)을 파악한 결과 개장 이전이 4947대, 개장 이후가 6546대로 외부 관광객 증가율이 약 25%에 달하는 것으로 조사됐다.

또한 유동인구감지센서를 통해 대봉산휴양밸리를 찾은 방문객의 상당수가 상림공원 지구 식당과 전통시장을 이용하고 있는 것으로 파악되고 있어 향후 충분한 통계자료가 축적되는 6월쯤이면 대봉산휴양밸리의 지역경제 파급효과에 관한 정확한 분석 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

대봉산휴양밸리 관계자는 “코로나19 철저 대응 등 안전한 가족단위 힐링시설이라는 인식이 전국에 점차 확산된 것이 방문객 증가의 주요 요인이 되지 않았나 싶다”면서 “휴양밸리 운영중에도 휴장일(매주 월요일)을 이용해 시설 보완에 계속 행정력을 집중하는 등 안전을 위해 노력하고 있다”고 말했다.

