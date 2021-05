싱하이밍 中대사, 韓정부 노력 평가속 '대만 언급' 재차 아쉬움

[아시아경제 유인호 기자] 싱하이밍 주한중국대사는 26일 한미정상회담 공동성명에 ‘대만’이 언급된 것에 대해 재차 아쉬움을 표했다.

싱 대사는 이날 MBC '이슈 완전정복'에 출연해 한미정상회담을 평가해달라는 질문에 “조금 아쉬운 감이 없지 않다. 예를 들어서 대만 문제가 나왔다”며 ”이것은 물론 한국 측에서 설명했지만, 우리로서는 중국 내정”이라며 밝혔다.

그러면서 “29년 전 한중 수교할 때 이미 대만이 중국의 일부분이라고 명확히 인정했다”고 덧붙였다.

싱 대사는 공동성명에 남중국해 항행의 자유를 언급한 것과 관련, “(남중국해의) 통행권은 아무런 문제가 없는데 통행권을 보장하면 좋겠다는 식으로 했다”고 지적했다.

다만, 싱 대사는 한국 정부의 노력을 평가하는 등 전반적으로 비판 수위를 조절했다. 싱 대사는 정상회담을 평가하기 전 “한국이 자주적으로 미국과 관계하는 것은 한국 국민의 합의에 의해 정부가 알아서 할 일”이라는 전제를 뒀다.

또 한국이 공동성명에 중국 국가명을 적시하지 않는 등 배려했다는 지적에는 “많이 노력한다고 저도 평가한다. 그러나 중국으로서는 (대만 언급 등이) 아예 없으면 얼마나 좋겠나, 좀 아쉽다는 뜻”이라고 설명했다.

시진핑 중국 국가주석 방한에 대해서는 “지금도 코로나도 계속 안정돼 있지 않고 또 여러 가지 문제는 있다”면서 “제가 지금 확실하게 말씀드릴 것이 약간은 좀 없다. 미안하다”고 말했다.

그는 북핵 문제에 대해 “우리의 기본 전제는 비핵화, 평화, 안전, 대화를 통한 문제 해결”이라며 “좋은 방향으로 가기 위해서 우리는 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

한중 간 첨단기술 협력에 대한 미국의 압박이 있을 수 있다는 관측에는 중국의 큰 시장 규모를 강조하면서 “한국은 이런 시장을 활용해서 경제 발전하는 게 맞지 않을까 생각한다. 물론 압력이 있을 수 있지만 자기 국익을 판단해서 하면 되지 않을까 한다”고 답했다.

한한령 유지에 대해서는 “정부에서 제한한 게 아니지만, (중국)국민 감정이 약간 부진한 게 사실”이라며 “그러나 우리는 중한 간 사드 문제를 원활하게 처리하자고 3년 전에 이미 합의했다”고 밝혔다.

양국 간 김치와 한복의 기원을 두고 벌어진 논란에 대해선 “양국은 수천 년 동안 같이 붙어서 살았고 그 과정에서 서로 영향을 줬다”며 “이제 와서 ‘이건 네 것, 이건 내 것, 이건 아니다’ 그런 식으로 하는 게 조금 약간 아쉽다”고 말했다.

그러면서 “일부는 오해인 것 같고 또 일부는 사람들이 아주 고의로 그렇게 하는 경우도 있다”며 “우리 정부와 대사관도 노력하겠지만 그것을 좋은 방향으로 이끌어나가는 것이 국민들에게 좋은 것”이라고 덧붙였다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr