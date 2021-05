지동섭 SK이노 대표 "올해 조지아 배터리 공장 1000명 추가 채용"

[아시아경제 황윤주 기자] 지동섭 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 891,175 전일가 273,500 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 SK이노·SK에너지, 한국석유공사와 국내 CCS 사업에 나선다딱! 말씀드립니다! 대기업 간 빅딜!! 삼성-LG 관련 최대 수혜 株!!최태원式 '韓美 경제혈맹'…'미국 투자, 단순한 파트너십 아니다' close 배터리사업부 대표가 미국 조지아주에 건설 중인 전기차 배터리 공장과 관련해 근로자 1000명을 추가로 채용하겠다고 밝혔다. 미국 내 일자리 확대와 함께 배터리 생산 개시 목표 달성을 위해서다.

지 대표는 25일(현지시간) 현지언론 '애틀랜타 저널 컨스티튜션'(AJC) 인터뷰에서 "공장 가동을 위한 직업 훈련을 시작하려면 앞으로 3개월 안에 채용을 완료해야 한다"며 이같이 밝혔다.

SK이노베이션은 현재 26억달러(약 3조원)를 들여 조지아주에 전기차 배터리 공장을 건설 중이다. 이곳에서 생산한 배터리는 폭스바겐과 포드 등에 공급된다. 이 공장은 현재 미국인 정규직 315명, 한국인 직원 20명을 채용했다.

신규 채용의 대다수는 장비 기술자, 화학 및 기계 엔지니어가 차지할 예정이며, 신입 직원들은 본격적인 공장 가동을 앞두고 3개월 동안 직업훈련을 받는다. SK이노베이션은 조지아주 정부가 제공하는 '퀵 스타트' 직업훈련 교육 프로그램의 협력을 받고 있다.

SK이노베이션은 2023년 말까지 모든 공장 시설을 완공한다는 목표를 세웠다. 모든 시설이 완공되면 정규직 2600명이 연간 21.5GWh(기가와트시) 물량의 배터리를 생산할 예정이다. 이 생산량은 매년 43만대의 전기자동차에 설치될 수 있는 물량이다.

지 대표는 또 현재 배터리 공장의 3배 규모의 SK 배터리 공장을 조지아주에 추가로 건설할 수도 있다고 밝혔다. SK이노베이션은 조지아주 제1공장을 완공한 뒤 2공장을 건설 중이다. 공장이 건설되는 이 자리에 제3, 4공장 부지도 함께 매입했다.

한편, SK이노베이션은 지난 20일 포드와 전기차용 배터리 생산을 위한 합작회사를 설립하고, 연간 60GWh의 배터리를 생산하기로 했다. SK이노베이션과 포드는 신규 배터리 공장의 위치를 아직 결정하지 않았다. 조지아주는 오하이오, 테네시, 텍사스주와 함께 최종 후보 지역에 올랐다.

