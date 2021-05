용인시, 희귀질환·소아암 환아에 소모품 구입비 지원

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 5월 가정의달을 맞아 관내 만 18세 이하 희귀질환 및 소아암 환아에게 소모품 구입비를 지원했다.

용인시는 '희귀질환 및 소아암 의료비 지원'을 받고 있는 관내 만 18세 이하 103명에게 기저귀 등 소모품 구입 비용으로 20만 원씩 총 2060만원을 전달했다고 26일 밝혔다.

구입비는 이웃돕기 지정 성금으로 마련된 것이다.

희귀질환 및 소아암 의료비 지원은 의료비 일부를 경감 해주는 보건복지부 사업이다. 복지부가 정한 소득 및 재산 기준에 따라 시가 대상자를 선정해 의료비를 지원하고 있다.

시 관계자는 "희귀질환 및 소아암 환아가 있는 가정에 조금이나마 도움을 드리기 위해 소모품 구입비를 지원하게 됐다"며 "이웃돕기 성금을 기탁한 분들의 따뜻한 마음이 전해지길 바란다"고 전했다.

한편 희귀질환 및 소아암 의료비 지원에 대한 자세한 내용은 거주지 관할 보건소로 문의하면 된다.

