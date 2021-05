[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 포천지역 섬유기업을 대상으로 애로사항 컨설팅과 시험분석 비용을 지원한다.

이번 지원사업은 전문가가 직접 현장을 방문해 상담하고, 프로세스에 따라 기업에 해결책을 제시해주는 형태로 진행된다.

구체적 지원 사항은 ▲섬유ㆍ화학ㆍ염색분야 등에 대한 전문가 컨설팅 ▲시제품개발 및 시험분석 비용 ▲환편기 조직교환 인건비 등이다. 사업비 소진 시까지 지원 예정이다.

경기경제과학원은 이 사업을 위해 분야 별로 100여명 이상의 기술마스터 풀(Pool)을 구성했다. 해당분야 15년 이상 경력의 전문가가 섬유기업의 애로해결을 담당할 예정이다.

사업 참가는 전화 및 방문, 이메일(sanghuni@gbsa.or.kr)을 통해 신청 가능하다. 사업에 대한 자세한 사항은 경기경제과학원 특화산업팀(031-850-3634)으로 하면 된다.

