野 당대표 경선룰 논란 불거져…"청년·호남비중 턱없이 낮아"

당원 여론조사의 지역, 연령 편중 현상 비판 여론

황보승희 의원, 의총소집 요구…"본경선 룰이라도 논의하자"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 컷오프가 진행 중인 가운데 여론조사 방식을 둘러싼 문제 제기가 이어졌다. 컷오프 여론조사 50%를 차지하는 당원 여론조사의 경우 호남과 청년층이 턱없이 적게 배정됐다는 지적이다. 국민의힘 내부에서는 의총 등을 열어 본경선 룰이라도 보완해야 한다는 목소리가 나왔다.

26일 유경준 국민의힘 의원은 사회관계망서비스를 통해 "여론조사 방식을 들여다보니 정말 답답해서 몇 자 적어 본다"며 문제를 제기했다. 그는 "당원 여론조사 조사 대상 인원 1000명 중 호남지역에 배정된 인원은 0.8% 즉, 8명에 불과하다"며 "수도권 29.6%, 대구/경북 30%, 부·울·경 30.7%, 충청권 10.1% 강원/제주 4.2%, 호남권 0.8%"라고 지적했다. 그는 "아무리 지역별 당원 비례에 따른 것이라 하더라도, 1000명 중 8명은 너무 한 것 아니냐"고 꼬집었다.

이어 "호남지역 당원 비중이 적다고 할지라도 우리 당이 전국정당으로 발돋움하고, 수권 정당이 되는 것이 목표라면 최소한(5∼10%)의 기본 할당을 적용하고 그 뒤 당원 비례할당을 했어야 했다"고 꼬집었다.

다만 그는 "선관위는 이에 대한 여러 이의 제기를 받고 어제 최종 컷오프 시행규칙 회의에서는 이 비율을 2%로 상향했다"고 덧붙였다.

이외에도 당원 연령조사 연령별 기준 할당에 대해서도 문제로 삼았다. 유 의원은 "40대 이하’(27.4%) ‘50대’(30.6%) ‘60대 이상’(42%) 이렇게 세 그룹으로 나눠서 할당했다"며 "이 비율대로라면 청년 몫은 어디에도 없다"고 지적했다. 그는 ",‘40대 이하’가 청년 몫이라고 생각될 수 있지만, 막상 20∼30대가 응답률이 저조하다는 특성을 감안할 때 사실상 40대 이상의 목소리만 대변되는 구조"라면서 "청년층 당원이 적어서 그리했다면, 청년을 더욱 귀하게 여겨 최소한의 기본 할당을 따로 줬어야 했다"꼬 말했다.

일반 조사에서 국민의힘 지지층만을 대상으로 한 것 역시 문제 삼았다. 그는 "당원과 일반 국민 간 여론조사의 차이를 둔 것은 당심과 민심의 괴리를 좁히고자 한 것"이라며 "정작 우리 당을 지지하지 않는 국민의 목소리를 듣지 않는다면 이게 무슨 의미가 있냐"고 지적했다.

유 의원은 "숫자로 장난치는 자 숫자로 망한다"면서 "이번에 의도적으로 이런 숫자를 밀실에서 모의하고 또는 방관 내지 동조한 자가 있다면, 민심이반의 결과에 대해 책임져야 할 것"이라고 지적했다.

한편 황보승희 국민의힘 의원은 이와 관련해 의원총회 소집을 요구하고 나섰다. 황 의원은 "본 경선 관련 룰 관련 문제를 다뤄야 한다"며 "본경선 여론조사 부분에 역선택방지조항을 넣는 것과 세대별 반영비율 등에도 문제가 있다는 목소리가 있다"고 언급했다. 그는 "합당한 이유가 있다면 선관위 등에서도 이를 검토해야 한다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr