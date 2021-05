이마트24, 수박 초특가 판매…“근거리 쇼핑족을 잡아라”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 다음 달 1일부터 7일까지 고령우곡그린수박을 초특가에 판매한다고 26일 밝혔다. 이 상품은 이달 말까지는 2만1800원에 판매하며, 6월초 일주일간은 5000원 할인된 16800원에 구매할 수 있다.

이 시기 가장 맛있는 수박 산지 중 한 곳인 경상북도 고령군 우곡면에서 생산되는 우곡수박은 수정 후 45일 이후부터 수확이 가능하지만 당도를 높이기 위해 60일 동안 충분히 익혀 단맛과 식감이 뛰어나다.

다음달 8일부터는 충청북도 음성군 맹동면에서 수확되는 맹동수박을 2만800원에 판매한다. 이는 날짜에 따라 해당 기간에 맛이 가장 무르익는 산지 상품을 고객들에게 제공하기 위함이다.

이마트24는 유명 산지의 제철과일을 초특가로 판매함으로써 근거리 쇼핑 채널로 자리매김한다는 방침이다. 실제로 이마트24가 이달의 과일 할인 이벤트를 시작한 4월(성주참외)과 5월(청송보조개사과) 과일 상품군 매출은 전년동월대비 85% 증가했다.

이마트24 관계자는 "코로나19로 가까운 편의점에서 집에 두고 먹을 대용량 과일을 구매하는 고객이 늘고 있다"며 "이러한 상황에 맞춰 다양한 제철과일을 할인판매하고 있으며, 오는 6월에는 하절기 가장 많이 찾는 수박을 초특가로 판매하게 됐다"고 말했다.

