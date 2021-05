27일 '범정부 안전분야 반부패협의회' 개최…상반기 기관별 추진성과 점검·협력 확대

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 안전분야 부패 근절을 위한 범정부 협의체를 가동하고 있는 가운데 올해 상반기 기관별 추진성과 점검과 협력 확대를 위한 '6차 범정부 안전분야 반부패 협의회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

그간 정부는 국민안전을 위협하는 안전분야 부패를 근절하기 위해 2018년 10월, 14개 중앙부처와 17개 시·도가 참여하는 ‘협의회’를 출범하였고, 2019년부터는 43개 공공기관도 협의회에 참여하고 있다.

이번 제6차 협의회에서는 올해 상반기 중앙부처와 시·도가 추진해온 중점과제, 시·도의 자체 협의회 구성·운영 성과 등을 점검하고, 하반기 예정된 공공기관의 중점과제 추진방향 등을 논의한다. 그간 중앙부처는 소관 안전제도의 이행 여부를, 시·도는 지역별 특성에 맞는 안전취약 분야를 중점과제로 선정해 안전감찰을 추진했다.

참여기관은 5246건의 안전분야 부패 사항을 적발하고 기관별로 피감 기관 및 개인에 대한 처분요구 등 엄정히 조치할 예정이다.협의회 참여 43개 공공기관은 이번 중앙부처와 시·도의 발표내용을 참고해 추진 중인 중점과제를 수정·보완하고 하반기에 예정된 제7차 협의회에 보고할 계획이다.

안전분야 부패 근절업무의 확산과 지역별 특성에 부합하는 안전감찰을 추진하기 위해서는 시·군, 지방 공기업 등이 참여하는 시·도 중심의 자체 협의회를 구성하고 있다. 현재까지 14개 시·도가 자체 협의회를 구성함에 따라 범정부 협의회 참여기관은 기존 74개에서 412개 기관으로 확대돼 촘촘한 안전감시망 구축이 기대된다.

여기에 행안부는 지자체의 안전감시 기능 강화를 위해 2018년 시·도 안전감찰팀 설치에 이어 올해에는 기초 지자체 중 처음으로 수원시에 안전감찰팀 신설을 추진하고 있다.

김희겸 행안부 재난안전관리본부장은 “이번 온라인 협의회는 참여기관이 코로나19 대응에 집중하면서도 재난안전관리에 소홀히 함이 없도록 범정부적인 안전감시 체계를 점검할 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 평가하면서 “부패 적발과 동시에 제도개선 등 실질적으로 국민이 성과를 체감할 수 있는 업무를 추진해야 한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr