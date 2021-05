기성용측 "피해자들 경찰조사 미뤄" vs 피해자측 "경찰 지정 날짜에 조사"

[아시아경제 김형민 기자] 학창시절 동료 선수들에게 성폭행을 가했다는 의혹을 받는 프로축구 선수 기성용 측이 피해자들이 경찰조사를 미뤄왔다고 꼬집으며 "대국민 사기극 피의자"라고 주장했다. 이에 피해자들측은 "사실이 아니다"라고 반박하며 진실공방을 이어갔다.

기씨를 법률대리하는 송상엽 법무법인 서평 변호사는 25일 낸 입장문에서 "우리 사회에 좋은 일을 하기 위해 용기 냈다면 실명으로 얼굴을 공개하고 나올 것이고 수사기관에 하루라도 빨리 출석해 진실을 밝히려 했을 것"이라며 "피의자는 이런저런 이유를 대며 두 달 가까이 수사기관 조사를 미뤄왔다. 그러다 이제와서 ‘돈이 아닌 사과만 있으면 된다’는 말로 다시 국민들을 기만하고 있다"고 했다.

이어 송 변호사는 "그들과 달리 기성용 선수는 대국민 사기극 수사에 정정당당하게 협조하고 있다. 대국민 사기극이 반드시 처벌받도록 국민들이 함께 감시해달라"며 "곧 수사결과가 나올 것"이라고 강조했다.

이에 피해자들측도 입장문을 내고 송 변호사의 주장을 반박했다.

피해자 C와D를 법률대리하는 박지훈 법무법인 현 변호사는 "송 변호사의 입장문은 그 전체가 허위사실로 가득 차 있다"며 "피해자들은 서초경찰서가 지정한 조사 날짜에 맞춰 출석했고 수사에 협조하지 않은 사실이 전혀 없다"고 설명했다.

이어 "오히려 피해자들은 더 빨리 조사받기를 원했는데 서초경찰서가 수사인력의 부족을 이유로 피해자들에 대한 조사가 늦춰진 사실도 있다"고 덧붙였다.

박 변호사는 "현재 국민들은 이 사건에 대해 극도의 피로감을 느끼고 있다"며 "기씨와 송 변호사는 얕은 꼼수로 어찌 해보려고 하지 말고 기관의 조사에나 성실히 임해주길 부탁한다"고 했다.

