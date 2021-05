[아시아경제 임온유 기자] 영국의 최연소 하원의원이 정신건강 문제로 휴직한다.

영국 BBC 등에 따르면 노동당 소속 나디아 위톰(24) 의원은 25일(현지시간) 성명에서 외상후스트레스장애(PTSD)을 겪고 있다고 털어놓고 의사 조언으로 몇주간 쉬기로 했다.

1996년 8월생으로 성소수자이기도 한 그는 2019년 총선에서 노팅엄 이스트 지역구에서 당선됐다.

위톰 의원은 자신이 정신건강 문제를 겪고 있으며 그 중에서도 외상후스트레스장애라고 솔직히 밝히는 것이 중요하다고 생각한다고 말했다.

그는 최근 정신건강 위기에 관해 기고한 한 글에서는 코로나19가 이 문제를 더 악화시키고 있고 청년들이 영향을 가장 많이 받는다고 지적하기도 했다.

키어 스타머 노동당 대표는 위톰 의원의 용기를 높이 사산다면서 회복에 집중하라고 당부했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr