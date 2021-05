[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업진흥공단은 25일 경남 진주 본사에서 안전경영 선포식을 개최했다.

안전경영 선포식은 코로나19 확산 방지를 위해 비대면으로 진행했다. 연수원, 지역본지부 등 현장조직을 포함한 중진공 전체 직원은 행사 영상을 함께 시청하며 행사에 함께했다.

김학도 중진공 이사장은 '산업재해 및 안전사고 제로(ZERO)' 달성을 위한 안전보건 경영방침을 공표하고, 안전을 최우선에 두는 안전경영에 대한 강력한 의지를 천명했다.

중진공 임직원들은 ▲안전을 최우선으로 하는 경영 ▲법규 준수 및 안전관리 책임이행 ▲빈틈없는 사전준비로 철저한 안전사고 예방 ▲안전을 위한 소통과 협력 확대 등에 동참할 것을 함께 다짐했다.

김 이사장은 "앞으로도 안전경영 문화 조성과 중소벤처기업 및 지역사회로의 확산에 앞장서 안전한 중소벤처기업, 안전한 대한민국을 실현해내겠다"고 전했다.

