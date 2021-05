[아시아경제 조성필 기자] 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 12,850 전일대비 100 등락률 +0.78% 거래량 47,446 전일가 12,750 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 화성산업, 555억원 규모 협진아파트 재건축 수주화성산업, 2478억 규모 화성파크드림 신축공사 수주화성산업, 396억 규모 서교동 공유복합시설 공사 수주 close 은 260억4993만원 규모 대구 남산3 가로주택정비사업을 수주했다고 25일 공시했다. 수주금액은 최근 매출액 대비 6.2%에 해당한다.

