조선 팰리스, 오늘 오픈…'그랜드 오프닝' 개관식 진행

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트가 운영하는 최상급 호텔브랜드인 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'이 서울 강남구 센터필드 웨스트타워에 25일 공식 오픈 했다.

개관식에는 임영록 신세계프라퍼티 대표, 한채양 조선호텔앤리조트 대표, 남기덕 한국 메리어트 인터내셔널 대표, 브라이언 백 조선 팰리스 총지배인이 참석했다.

조선 팰리스는 한국 최고의 럭셔리 호텔이었던 초기 조선호텔의 지난 100여년 유산(헤리티지)을 조선호텔앤리조트가 계승해 최상급 독자브랜드로 개발한 호텔이다. 총 객실 254실고 뷔페 레스토랑 '콘스탄스', 코리안 컨템포러리 파인 다이닝 '이타닉 가든' 등 총 5개 식음시설, 연회장 등으로 이뤄졌다. 한국 최초로 메리어트 인터내셔널의 '럭셔리 컬렉션'과 소프트 브랜드 제휴를 맺었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr