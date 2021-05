[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 소유가 환상적인 몸매를 과시하며 다이어트 욕구를 자극했다.

최근 패션 매거진 '코스모폴리탄'은 6월 호에 등장한 '판타스틱한 보디의 소유자, 소유의 건강한 몸' 단독 화보와 인터뷰를 공개했다.

공개된 화보 속 소유는 화이트 브라톱과 레더 팬츠, 온몸을 감싸는 보디슈트 등을 입고 군살없이 뛰어난 몸매로 착장을 완벽하게 소화해냈다.

소유는 화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 소유는"제 루틴을 무조건 따라 하실 필요는 없어요. 자신에게 잘 맞는 방법을 찾는 게 중요해요. 몸의 구조는 사람마다 너무 달라서 같은 운동을 해도 결과가 다를 수 있어요. 여러 가지 운동을 경험해보시면 좋겠어요"라고 조언했다.

자세한 내용의 인터뷰와 화보는 코스모폴리탄 6월호에서 확인 할 수 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr