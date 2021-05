넉달만에 모습 드러낸 수치…유혈사태 몰라

외부와 완전 차단…가택연금 장소도 몰라

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 군부 쿠데타 이후 구금됐던 아웅산 수치 국가고문이 113일 만에 모습을 드러냈다. 수치 고문은 쿠데타 이후 벌어진 유혈 상황에 대해 전혀 알지 못하는 것으로 전해졌다.

주요 외신 등에 따르면 24일(현지시간) 수치 고문은 수도 네피도의 특별 법정에 모습을 드러냈다. 그는 이날 공판에 앞서 변호인단과 약 30분간 접견했다. 공판은 그동안 화상으로만 진행돼 수치 고문이 변호인단과 만난 것은 쿠데타 이후 이날이 처음이다.

수치 고문은 이날 변호인단과 자신에게 적용된 여러 혐의에 대해 논의했다. 군부는 그에 대해 불법 수입한 무전기를 소지·사용한 혐의(수출입법 위반)를 비롯해 지난해 11월 총선 과정에서 코로나19 예방 수칙을 어긴 혐의(자연재해관리법 위반) 등 여러 건의 범죄 혐의로 기소했다.

킨 마웅 조 변호인은 접견 후 기자들과 만나 "수치 고문은 자신에게 적용된 혐의를 모두 논하기엔 30분이 짧다고 불평했다"며 "변호인단에 다음 접견을 잡을 것을 요구했다"고 밝혔다고 CNN이 전했다.

변호인단은 수치 고문이 건강해 보이지만 외부 세계와 완전히 차단된 상태라고 전했다. dpa통신에 따르면 민 민 소 변호인은 "그는 지금 미얀마에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 모른다"며 "자신이 어디에 살고 있는지도 모른다"고 했다. 수치 고문이 가택 연금 중이란 군부의 주장과 달리 집이 아닌 다른 곳에서 구금 중일 수 있다는 가능성을 시사한다.

그는 접견 과정에서 "민주주의 민족동맹 NLD는 국민을 위해 창당됐기 때문에 국민이 있는 한 존재할 것"이라고 말한 것으로 전해졌다. 이는 지난 21일 군사정권 연방선관위가 지난해 11월 총선이 부정선거라고 주장하면서 총선에서 압승한 NLD에 대해 강제해산 입장을 밝힌 데 대한 반박으로 풀이된다.

변호인단은 아울러 수치 고문은 정치인으로 활동할 당시 항상 머리에 꽃을 꽂았지만 이날은 그렇지 않았다고 전했다. 다음 공판은 내달 7일로 예정됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr