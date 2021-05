CJ온스타일 올리브마켓, 리빙 브랜드 다변화…“쉽게 구할 수 없던 상품 확대”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일의 리빙 전문몰 올리브마켓은 25일 여성 고객을 위한 리빙 브랜드 포트폴리오를 다변화해 고객이 로망하는 라이프스타일 상품 제안을 강화한다고 밝혔다.

올리브마켓은 지난 10일 CJ온스타일 론칭에 맞춰 리빙 브랜드 포트폴리오를 약 1800개까지 늘렸다. 첫 일주일간 올리브마켓 주문 금액은 전주 대비 약 70% 늘어날 정도로 고객 반응도 좋았다.

국내에서 쉽게 구할 수 없던 해외 유명 브랜드 상품을 확대한 것이 인기 요인이다. 일부 오프라인 쇼룸에서만 구매 가능한 덴마크 조명 브랜드 루이스폴센과 가구, 조명, 액세서리 등을 제작하는 북유럽 감성 브랜드 프리츠한센 등이 대표적이다.

상품에 스토리를 입혀 전시 영역을 강화하며 라이프스타일 테마관도 확대했다. 여름맞이 보양식 만들 때 좋은 냄비, 가정의 달 맞이 무드있는 홈파티 테이블 등 계절·주제별 관련도 높은 상품을 테마로 구성해 보여주는 식이다.

올리브마켓은 고객들이 취향에 맞는 상품을 용이하게 검색할 수 있도록 상품 카테고리도 고도화했다. 주부들이 선호하는 냄비, 프라이팬, 식기 등을 모아놓은 쿡웨어·테이블웨어, 오프라인 유명 홈 패브릭 브랜드 중심의 침구 카테고리, 해외 유명 디저트와 베이커리, 티 브랜드를 만나볼 수 있는 일반식품까지 그 목적과 용도별로 약 열 개 카테고리를 통해 상품을 구분했다.

CJ온스타일 관계자 “그동안 홈쇼핑에서 운영하는 온라인몰은 TV 방송의 보조 채널 성격이 강했지만 CJ온스타일 전문몰은 채널 독립성을 높여 차별화된 경쟁력을 구축할 것”이라며 “앞으로 올리브마켓은 프리미엄 및 화제성 있는 브랜드 확보로 리빙 전문성을 강화해 세련된 편집샵 이미지를 구축해 나가겠다”고 말했다.

