65~74세 성북구민 27일부터 코로나19 예방접종 시작

60~64세 구민 및 유치원·어린이집·초등학교 1~2학년 교사는 6월7일부터 접종...성북구 60~74세 접종 대상자 약 7만6000여 명 6월3일까지 사전예약 계속 받아

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 27일부터 지역내 위탁의료기관 102개소에서 65세부터 74세 사이 구민 및 만성중증호흡기질환자(호흡기장애인)를 대상으로 코로나19 예방접종을 시작한다.

6월7일부터는 60~64세 구민과 유치원·어린이집·초등학교 1~2학년 교사의 예방접종이 시작돼 모든 대상자가 6월19일까지 1차 접종을 받게 된다.

또 이번 접종기간 동안에는 2분기 접종대상자(장애인·노인·보훈 돌봄종사자, 보건의료인, 사회필수인력, 만성신장질환자) 중 미예약자도 사전예약 후 접종이 가능하다.

성북구 60~74세 접종 대상자는 7만6398명이며, 현재 사전예약률은 55.6%이다.

사전예약은 6월3일까지 계속되며, 온라인 예약과 함께 성북구 콜센터를 통한 전화예약도 가능하다. 구 관계자는 “온라인 예약은 가족 등 누구라도 대리예약이 가능하므로 온라인 예약을 적극 권장, 온라인, 전화예약이 힘든 경우 동주민센터를 방문하면 도움을 받을 수 있다”고 설명했다.

접종 2일 전 예약 취소 또는 변경을 원하는 경우에는 온라인이나 콜센터 전화로 취소 후 재예약이 가능, 접종 전일이나 당일에 건강상태가 좋지 않은 경우 예약된 의료기관으로 연락, 일정을 변경하고 건강상태가 좋은 날 안전하게 접종을 받아야 한다.

이승로 성북구청장은 “접종 대상이 확대됨에 따라 체계화적이고 안정적인 백신 접종에 총력을 다 하고 있다”면서 “이번 접종을 진행하는 위탁의료기관에 대한 관리감독도 철저히 할 것이며, 무엇보다 백신 접종에 대한 구민 여러분의 많은 협조와 관심이 필요하다”며 당부를 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr