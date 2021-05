野 당권 주자 '車 설전' 이어져…스포츠카·화물트럭·전기차·카니발·KTX까지

신진 후보 '스포츠카' 비유 하자

김은혜·이준석 반박

주호영 "차가 아니라 운전자 문제"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 당권 주자들 사이에서 느닷없이 '자동차' 설전이 전개됐다.

24일 나경원 전 의원이 0선·초선 후보들을 '스포츠카'에 비유하면서 벌어진 상황으로 이준석 전 최고위원, 김은혜 의원에 이어 주호영 의원까지 가세하면서 신진과 중진 간 대결 구도로 치닫는 모양새다.

이번 자동차 설전의 포문은 나경원 전 의원이 열었다. 이날 오전 나 전 의원은 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 "이번 당 대표는 사실 멋지고 예쁜 스포츠카를 끌고 갈 수 있는 자리가 아니라 정말 짐을 잔뜩 실은 화물 트럭을 끌고 좁은 골목길을 가야 되는 것"이라고 말했다.

나 전 의원은 신진 후보들을 스포츠카에 비유했다. 반면 경륜이 있는 중진 후보자들을 화물 트럭이라고 표현하며 "보기 좋은 것 하고 일을 잘하는 부분에 있어서 (당원들이) 판단들을 하실 거라고 생각을 한다"고 말했다.

이에 김은혜 의원은 자신을 ‘카니발’이라고 지칭하며 나 전 의원의 발언에 날을 세웠다. 김 의원은 이날 자신의 페이스북에 "(나 전 의원께서) 신진 후보들을 스포츠카에 비유하셨는데 김은혜는 카니발을 탄다"면서 "카니발은 축제다. 당 대표가 되면 대선 주자들을 태우고 전국을 돌며 신나는 대선 축제를 벌일 생각"이라고 밝혔다.

그러면서 "화물 트럭도 성능이 좋아야 대선에 사고가 안 생긴다"면서 "노후경유차에 짐을 실으면 힘을 못 쓰고 운행제한 과태료가 부과된다"고 받아쳤다.

이준석 전 최고위원도 자신을 전기차에 빗댔다. 이 전 최고위원은 자신의 페이스북에 "사실 제가 올 초에 주문 넣은 차는 전기차라서 매연도 안 나오고 가속도 빠르고 전기차 전용 플랫폼이라 내부 공간도 넓어서 많이 태울 수 있는 ‘아이오닉5’"라면서 "원할 때는 내 차의 전기를 다른 사람을 위해 뽑아줄 수 있는 기능도 있다. 깨끗하고, 경쾌하고, 짐이 아닌 사람을 많이 태울 수 있고, 내 권력을 나누어줄 수 있는 그런 정치하겠다"고 했다.

한 발 물러나 있던 주호영 의원도 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "차가 문제가 아니라 운전자가 문제"라며 "지금 정권교체를 위해 우리 모든 힘을 모아도 모자를 때에 차 떼고 포 떼고 할 때가 아니다"라고 말했다.

이어 주 의원은 "저 주호영이 분야, 세대, 지역을 아우르는 모든 인재들을 KTX에 태워 가장 빠르게 정권 교체의 길로 달려나가겠다"면서 "스포츠카든, 화물차든, 전기차든, 카니발이든 문재인 운전자를 끌어내리고 베스트 드라이버를 모시는 정권교체를 꼭 이루겠다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr