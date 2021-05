성동구, 민생 안정 위해 추경예산 383억 원 편성

추경예산 편성으로 코로나19 대응, 철저한 방역체계유지, 지역경제 활성화 구현 집중

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 코로나19 장기화에 대응하기 위해 총 383억원의 추가경정예산을 편성한다.

17일부터 열린 제259회 성동구의회 임시회 기간 동안 심의·의결을 거쳐 21일 최종 확정된 이번 추경예산은 코로나19가 장기화됨에 따라 철저한 방역체계를 유지, 민생 안정과 지역경제에 활력을 불어넣는데 중점을 두었다.

먼저, 코로나19 민생안정 및 방역 강화를 위해 사업으로 ▲코로나19 관련 생활지원비 지원 사업비 6억4800만 원 ▲코로나19 백신 예방접종센터 운영비 4억3100만원 ▲코로나19 선별진료소 운영비 3억8600만 원 ▲재난안전대책본부 및 재난기동반 운영을 위한 사업비 2억700만 원 등 31억8200만 원을 편성한다.

코로나19 장기화로 인해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 사업으로는 ▲공공일자리 제공을 위한 희망근로 지원사업 15억 4600만 원 ▲행당시장, 무학봉, 용답상가시장 등 전통시장시설 현대화 사업비 1억9700만 원 ▲위축된 지역경제와 소비심리 활성화를 위한 성동사랑상품권 90억 원 추가 발행에 따른 할인 보전금 1억8000만 원 등 22억2700만 원을 반영했다.

또 주민생활 밀착형 보조사업과 코로나19 장기화에 따른 보육·복지분야 추가 소요예산으로 ▲장애인 활동지원서비스 사업을 위해 21억9600만 원 ▲어린이집을 이용하는 만 0~2세 영유아 보육료 지원을 위해 17억3200만 원 ▲생계급여 신규 책정 대상자 증가에 따른 추가 사업비 16억5800만 원 ▲AI, IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업비로 1억9900만 원 등 187억1700만 원을 반영했다.

그 밖에도, 위탁개발을 완료한 공공복합청사 위탁건립비 잔액 상환을 위해 94억7500만 원 ▲대형생활폐기물 발생량 및 공공시설 반입불가 폐기물 증가에 따른 처리비 15억6600만 원 ▲서울숲 복합문화체육센터 내 국공립 어린이집 설치를 위해 7억5200만 원 등을 반영했다.

정원오 성동구청장은 “이번 추경은 한정된 재정 여건 속에서 코로나19 장기화로 침체된 지역경제에 생기를 불어넣고 구민 생활 안정과 직결된 부분에 중점을 두고 예산을 편성했다”며 “차질없는 방역강화 사업으로 코로나19 재확산을 차단하는 한편 위축된 지역경제가 활력을 찾을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr