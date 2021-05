창원시, 경제 V턴의 리더 '창원형 강소기업' 15개사 지정

글로벌 전문기업으로 적극적으로 성장 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 '2021 기업 氣 살리기 주간' 첫날인 24일 시민 홀에서 올해 창원형 강소기업으로 지정된 15개사 대표에게 지정서를 수여했다.

올해 창원형 강소 기업은 ㈜금화테크, 기성하이스트, 남도하이텍㈜, 대원기전, ㈜렉터슨, 아라테크, 에스엠에스테크, 엠텍글로벌㈜, 우림테크, ㈜익스트리플, 창원 일렉트론, 주식회사 태광, ㈜TIS, ㈜풍산테크윈, ㈜피엠지 등 15개사이다.

창원형 강소 기업은 창원에 소재한 '작지만 강한 기업'이다.

지역 경제성장을 주도할 대표 기업으로 육성하기 위해 창원시와 창원산업진흥원이 협력해 '창원형 강소 기업 육성 사업'을 추진하고 있다.

2015년부터 지난해까지 61개사의 강소기업이 선정·육성되고 있다.

이들 기업은 지난해 연말 기준 전국 중소제조업 3년 평균 매출성장률(2.9%) 대비 약 2배가량 높은 5.1%의 매출 증가율을 달성했다.

지정된 기업에는 기업당 1년간 최대 5000만원이 지원된다.

핵심기술 개발 지원, 전담 매니저 매칭을 통한 사업 중점 관리, 생산성 경영 체계 진단, 기술 컨설팅 등 기업 경쟁력 강화를 위해 맞춤형으로 지원한다.

허성무 시장은 "국내 산업 환경의 급격한 변화로 중소기업의 역할이 더욱 중요시되고 있다"며 "창원시의 작지만 강한 기업인 창원형 강소 기업을 적극적으로 발굴하고 보다 체계적인 육성을 통해 창원 경제 V턴의 발판을 마련하겠다"고 밝혔다.

