경남도, 승강기산업 경남 제조업 블루오션으로 본격 육성

371억원 투입, 승강기 산업복합관 및 시험 타워 2022년 준공 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 24일 오전 거창군 남상면 대산리 일원에서 세계승강기 허브 도시 조성사업 착공식과 승강기 안전기술원 시험 타워 착공식을 동시에 개최했다.

이날 착공식에는 박종원 경남도 경제부지사를 비롯해 김희겸 행정안전부 안전차관, 구인모 거창군수, 도의원, 승강기협회와 단체장 등 관계자 70여명이 참석했다.

착공식은 세계승강기 허브 도시 조성사업과 시험 타워 신축사업 경과보고, 안전 시공결의, 시솝 순으로 진행됐다.

세계승강기 허브 도시 조성 사업은 거창승강기밸리 산업단지 내에 국·도비 포함 총사업비 241억원을 투입해 중소기업 동반성장 산업협력지구를 조성하는 사업이다.

승강기 산업복합관, 기숙사 및 시험동 등 지상 3층 6037㎡ 규모로 내년 12월 준공이 목표다.

승강기 산업 복합관은 국내외 승강기 전문 인력 양성, 연구 개발, 안전 인증 시험 등 승강기 산업 협력 지구(클러스터)의 중추적 임무를 수행한다.

승강기 안전기술원 시험 타워는 지상 6층 2116㎡ 규모로 고속 승강기 인증시험시설 등에 총 130억원이 투입되며 내년 11월 준공 예정이다.

도는 공사 진행 속도에 맞춰 입주기업 수요조사, 연구개발·품질 시험설비, 교육장비 구축 등 승강기 산업 협력지구 활성화를 위한 절차들을 빈틈없이 준비할 계획이다.

한편 도는 2022년부터 3년간 200억원을 투입해 기존 승강기에 스마트 승강기 실증 기반을 구축해 경남 승강기 산업의 고도화를 촉진할 방침이다.

