버터나이프크루 3기 출범…22개팀 선정

9개 분야에서 성평등 관련 콘텐츠 제작·인식 개선 활동 성별 인식 격차 해소 위해 올해 '소통의 공론장' 도입

[아시아경제 한진주 기자] 청년 성평등 문화 추진단 '버터나이프 크루 3기' 22개 팀이 6개월 간 활동을 시작한다.

24일 여성가족부는 성평등 관점의 미래 비전을 만드는 '21년 청년 성평등 문화 추진단' 출범식을 오는 25일 오후 서울 성동구 헤이그라운드 체인지메이커스에서 개최한다고 밝혔다.

추진단은 마음돌봄, 경력개발, 문화예술·미디어, 지역, 건강, 성인지교육, 상호소통, 안전, 가족 등 9개 분야를 중심으로 콘텐츠 제작과 인식 개선 활동을 펼친다.

지난 4월28일부터 2주간 공개 모집한 결과 총 51개 팀 중 22개 팀이 최종 선정됐다. 주제별로는 ▲마음돌봄 7팀 ▲경력개발 3팀 ▲문화예술·미디어 3팀 ▲지역 3팀 ▲건강 2팀 ▲상호소통 1팀 ▲성인지교육 1팀 ▲안전 1팀 ▲가족 1팀이다.

추진단은 6개월간 프로젝트를 진행하면 매월 활동 내용을 온라인 플랫폼에 공개한다. 8월 중간 발표회, 11월 최종 보고회를 거쳐 12월에 활동 결과물을 SNS 등으로 공유할 계획이다.

올해는 성평등에 대한 남녀의 인식 격차와 갈등 해소를 위해 ‘2021년 소통의 공론장’을 새롭게 운영한다. 전문가가 토론 촉진자로 참여하며 남녀 청년들이 일자리, 주거, 상호 존중 등 주제에 대해 6월부터 11월까지 논의하고, 타협점을 찾아나가는 과정을 콘텐츠로 제작할 계획이다.

정영애 여성가족부 장관은 "올해 새로 운영하는 ‘소통의 공론장’ 등을 통해 2030세대 남성과 여성들이 성평등에 대한 인식 격차를 해소하고 상호 존중과 배려, 포용성을 키울 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.

