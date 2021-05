에넥스, '키친팔레트'로 나만의 주방 꾸미기

[아시아경제 김종화 기자]개인의 개성과 취향에 맞춰 주방을 마음대로 꾸밀 수 있는 에넥스의 커스터마이징 주방 '키친팔레트'가 다양한 소비자층의 관심을 끌고 있다.

에넥스 키친 팔레트는 8가지의 도어 프레임, 18가지의 트렌드 컬러, 27가지의 고급스러운 손잡이를 고객이 직접 선택해 유니크하고 감각적인 주방을 표현할 수 있다.

최근 에넥스가 공개한 ‘대한민국 주방의 가치 오리표에서 에넥스가 이어갑니다’ 광고영상 속 'EK7 프렌치'는 유럽풍의 감성을 느낄 수 있는 고급스러운 주방으로 소비자들의 이목을 끌고 있다.

프렌치 스타일로 풍부한 입체감과 율동감을 느낄 수 있으며 풍성한 주방 인테리어를 완성할 수 있다. 컬러는 트렌디한 13가지의 무광 컬러와(인디고, 딥그린, 베이비핑크, 테라코타 등) 5가지의 유광 컬러 중에서(스완화이트, 베이지 등) 선택 할 수 있어 이국적인 분위기부터 러블리한 느낌까지 하나의 주방에서 다채로운 매력을 표현할 수 있다. 광고영상 속 오윤아 주방에 사용된 화이트&인디고 컬러 사용하면 차분하고 우아한 주방을 꾸밀 수 있다.

에넥스는 주방뿐 만 아니라 붙박이장에도 커스터마이징 시스템을 적용하고 라인업을 확대하고 있다. 커스터마이징 붙박이장에 속하는 제품은 EW7 프렌치, EW7 어반, EW7 플랫, EW7 플렉스 제품이며 일부 제품들은 주방과 한 세트로 구성할 수 있어 통일감 있는 인테리어를 완성할 수 있다.

한편 에넥스는 50주년을 맞이해 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저 이벤트 기간 동안 에넥스 대리점을 방문한 모든 고객들에게는 에넥스 시그니처 장바구니와 마스크를 제공한다. 이 외에도 '오리표 싱크를 에넥스 주방가구로!', '50주년 에디션 구매찬스!', '매장방문 SNS 인증', '에넥스몰 회원가입 시 자사몰 5,000원 포인트 증정' 등의 다양한 혜택들을 만나볼 수 있다.

