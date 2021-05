“교통사고 3분만에 알린다” SKT, 도로공사와 '사고포착알리미' 서비스 제공

AI 기반 위치 분석 플랫폼 활용, 도로공사와 ‘사고포착알리미’ 서비스 제공

사고 발생 후 평균 3분 내 후방 2km 내 차량의 T맵으로 통보

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 자사 인공지능(AI) 기반 위치 분석 플랫폼 리트머스(LITMUS)를 활용해 한국도로공사와 공동으로 개발한 '사고포착알리미' 서비스를 T맵에서 24일부터 제공한다.

사고포착알리미는 고속도로의 사고 상황을 신속하게 후방 차량들에 알리는 서비스다. AI 기반 기술을 바탕으로 사고 발생부터 후방 차량 고지까지의 시간을 20분에서 3분으로 대폭 줄여 고속도로 교통안전 향상에 크게 기여할 것으로 전망된다.

사고포착알리미는 SK텔레콤이 T맵을 통해 리트머스 플랫폼에 수집되는 사고 징후 데이터를 분석한 후 사고를 감지해 한국도로공사에 통보한다. 도로공사는 CCTV를 통해 사고 여부를 확인한 후, 리트머스 플랫폼을 통해 사고 발생 2km 내 후방 차량들의 T맵에 통보하는 시스템이다.

종전에는 운전자가 신고하고 경찰이 이를 최종 확인해 내비게이션이나 전광판을 통해 안내하는 절차를 거쳐야 해 사고부터 전파까지 평균 20분 이상이 소요됐다. 하지만 사고포착알리미를 통해 실시간 사고 데이터를 포착하고 고지까지 걸리는 시간을 평균 3분으로 대폭 축소했다.

이처럼 사고포착알리미는 2차사고 예방을 통해 더 안전하고 원활한 운전을 돕는 중요한 사회안전망 역할을 할 것으로 기대된다. 일반적으로 고속도로 추돌사고의 경우, 사고 후 15분~20분이 지난 시간에도 사고지점 후방에서 사고 관련 급정거가 발생하는 등 추가사고로 이어지는 사례가 많기 때문이다.

현재 SK텔레콤의 리트머스 기반으로 T맵에서 제공되고 있는 차량사물통신(V2X) 서비스는 2018년 상용화한 전방 차량 급정거 알림 외에도 긴급차량 알림, 고속도로 전방 갓길 정차, 장애물 알림 등이 있다. 앞으로도 SK텔레콤은 AI 기술을 활용해 실시간 정체 꼬리 알림, 실시간 신호 정보 알림 등 고객들의 드라이빙 경험과 안전을 향상시키기 위한 서비스를 지속 확대할 예정이다.

박종관 SK텔레콤 5GX 로케이션 랩스장은 "한국도로공사, 티맵모빌리티와의 협력과 SK텔레콤의 V2X 기술을 집약해 더 안전한 교통 환경을 제공할 수 있게 됐다"며 "SK텔레콤은 V2X 플랫폼을 더욱 발전시켜 스마트하고 안전한 드라이빙 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

김재순 티맵모빌리티 모빌리티 테크그룹장은 "T맵은 데이터 분석에 기반한 최적의 경로를 제공하는 데 이어 보다 안전한 운전까지 도울 수 있게 됐다"며 "앞으로도 이동의 편리함과 즐거움을 추구하는 서비스가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr